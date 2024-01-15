Происшествия 15 января 2024, 17:59 Россиянка пожаловалась на изнасилование сына и попала под уголовное дело Mash: жительнице Кемеровской области грозит колония за видео изнасилования сына Unsplash

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Жительница города Мариинск Кемеровской области отправила подруге видео, на котором над ее 11-летним сыном надругался 13-летний подросток. Правоохранители возбудили уголовное дело за распространение порнографии с участием несовершеннолетних, написал Telegram-канал Mash.

Женщина узнала об изнасиловании ребенка, а позже в ее руки попала видео с надругательством. Мать пострадавшего мальчика рассказала о случившемся подруге и отправила ей ролик.

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Когда об этом узнали правоохранительные органы, в отношении 31-летней женщины началось разбирательство. По статье о распространении порнографии с детьми ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали выходца из Таджикистана, который подозревается в изнасиловании девочки-подростка. Надругательство над совершеннолетней произошло в Красноярском крае, однако после издевательств мужчина убил свою жертву.