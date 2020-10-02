Россиянка пострадала в аварии с автобусом в Анталье

Как сообщило турецкое издание Miliyet, пассажирский автобус с российскими туристами столкнулся с легковушкой по пути в аэропорт Антальи в районе Кунду. За рулем легкового автомобиля был местный житель Бавер Элькатмиш, он умер от полученных травм.

По данным газеты, пострадали водитель автобуса и одна туристка из России. В генконсульстве России информацию о ранении соотечественницы подтвердили. Другие россияне травм не получили. Они пересели на другой транспорт и продолжили путь в аэропорт.

ДТП произошло вечером 1 октября.

18 сентября на горной дороге в Турции столкнулись два автобуса с российскими туристами. Один из них перевернулся. Пострадали 11 человек. Их всех отвезли в больницу.