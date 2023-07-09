Происшествия 09 июля 2023, 16:03 Россиянка попыталась пройти в самолет с горшком на голове Mash: пассажирка Utair отказалась платить за провоз детского горшка и надела его на голову РИА «Новости»

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Пассажирка авиакомпании Utair в аэропорту Внуково попыталась пронести детский горшок в салон самолета на своей голове. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Между представителем перевозчика и женщиной произошел конфликт перед посадкой на рейс. Сотрудница вежливо попросила ее положить горшок в калибратор, потому что он не подходил под определение ручной клади.

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Пассажирка решила выйти из ситуации оригинальным образом: надела горшок на голову и заявила, что он является ее головным убором. После этого женщина попросила сфотографировать ее, чтобы предоставить отчетность руководству перевозчика.

Сопровождавший женщину малолетний сын даже сделал замечание матери о том, что надевать горшок на голову нельзя. Сотрудница Utair также не повелась на уловку, и пассажирке пришлось оставить горшок, потому что сдавать его в багажное отделение оказалось слишком невыгодно.

Ранее рейс из Читы в Москву задержали на шесть часов из-за того, что женщина случайно открыла дверь аварийного выхода.