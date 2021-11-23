Россиянка попала в больницу с застрявшим в голове кухонным ножом

Во время ссоры семейной пары из Апшеронска глава семейства схватил нож и воткнул в лицо своей супруге. Женщина сама смогла позвать на помощь. Скорая отвезла ее в больницу. Врачи за час смогли достать лезвие из головы пострадавшей.

«До извлечения ножа до конца не было понятно о поврежденных структурах. Интубация трахеи осуществлялась под контролем видеоларингоскопа. Повреждены были носовая перегородка, левые носовые раковины, левая гайморова пазуха», — рассказали сайту «Кубань 24» в пресс-службе краевого Минздрава.

Источник фото: социальная сеть «ВКонтакте»

Как пишет сайт, пострадавшая чувствует себя нормально, впереди у нее еще несколько операций. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство против 64-летнего мужа раненой, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Специалисты ведомства установили, что конфликт между супругами вспыхнул вечером 19 ноября. Воткнувший нож в голову жене житель Апшеронска не успел закончить начатое — пострадавшая выбежала на улицу, а соседи вызвали скорую и полицию.

Обвиняемого отправили под стражу.