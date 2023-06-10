Происшествия 10 июня 2023, 16:08 Россиянка получила серьезные ожоги после поездки в такси НГС: новосибирская студентка получила химический ожог после поездки в такси РИА «Новости»

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Поездка в такси закончилась для студентки из Новосибирска ожогами ягодиц первой и второй степени. Как заявила пострадавшая в беседе с изданием НГС, в машине были мокрые сиденья, но водитель объяснил, что протер их салфетками, чтобы очистить от крошек.

По словам девушки, она несколько раз уточнила у владельца машины, что за жидкость попала на сиденья, но он каждый раз ее успокаивал, что ничего страшного не произошло.

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Только после выхода из машины студентка почувствовала острое жжение на задней половине тела, а когда пришла домой, то не смогла снять штаны, потому что они въелись в кожу.

«Я вызвала скорую помощь, у меня есть справки и свидетели. В итоге я получила травмы следующего характера: химический ожог первой-второй степени с поражением 1% площади тела», — рассказала пострадавшая.

Девушка показала журналистам медицинские документы и фотографии с ожогами. По словам авторов материала, часть ткани с одежды до сих пор остается на рубцах. Студентка подчеркнула, что врачи не знают, от какой жидкости она пострадала.

Пассажирка написала претензии в таксопарк и агрегатор «ЯндексGo», через который вызвала машину. Она потребовала возмещения морального ущерба в 150 тысяч рублей и оплаты медицинских расходов. Студентка пояснила, что из-за травмы пропустила сессию и занятия по вождению.

Таксопарк ответил девушке в смс, что провел внутреннее расследование и не увидел юридических оснований для выплаты денег. В компании подчеркнули, что готовы защищать свою позицию в суде.

В беседе с журналистами учредитель таксопарка отказался от комментариев. В пресс-службе «ЯндексGo» запрос редакции пока оставили без ответа.