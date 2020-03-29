Россиянка похвасталась, что избежала карантина. Следком не оценил
Жительница Алапаевска вернулась из Таиланда несколько дней назад, рассказало Ura.ru. Она рассказала подписчикам, что ей не нужно сидеть на карантине на две недели, как предписывают всем туристам, прибывшим из-за границы. Видео попало в один из пабликов «ВКонтакте».
«Сегодня узнала, что Бушуевы под карантин не подходят. А все потому, что вылетели из Таиланда на день раньше до того, как там объявили карантин. Так что никто нас дома сидеть не обязывал. Так что делаем то, что хотим», — заявила женщина.
Насколько сообщение путешественницы соответствует действительности, выяснит специальная комиссия. Туристку ищут. Виноватых теперь будут искать следователи.
Как сообщало Ura.ru, девушку уже видели в людных местах. Возможно, теперь ей точно грозит карантин и сдача тестов на известный вирус.