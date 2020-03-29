    29 марта 2020, 16:20

    Россиянка похвасталась, что избежала карантина. Следком не оценил

    Эля Данилюк

    Женщина только успела обрадоваться тому, что не надо сидеть на карантине после отпуска, как ей уже заинтересовались в Следственном комитете. Официальное сообщение размещено на сайте ведомства.

    Жительница Алапаевска вернулась из Таиланда несколько дней назад, рассказало Ura.ru. Она рассказала подписчикам, что ей не нужно сидеть на карантине на две недели, как предписывают всем туристам, прибывшим из-за границы. Видео попало в один из пабликов «ВКонтакте».

    «Сегодня узнала, что Бушуевы под карантин не подходят. А все потому, что вылетели из Таиланда на день раньше до того, как там объявили карантин. Так что никто нас дома сидеть не обязывал. Так что делаем то, что хотим», — заявила женщина.

    Насколько сообщение путешественницы соответствует действительности, выяснит специальная комиссия. Туристку ищут. Виноватых теперь будут искать следователи.

    Как сообщало Ura.ru, девушку уже видели в людных местах. Возможно, теперь ей точно грозит карантин и сдача тестов на известный вирус.