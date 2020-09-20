Россиянка погибла в Таиланде

Авария произошла 18 сентября на дороге вдоль пляжа Равай на юге Пхукета. За рулем иномарки сидел гражданин Белоруссии.

Женщина ехала в шлеме, но, несмотря на это, получила серьезные травмы головы. На место происшествия оперативно приехали врачи и полицейские, но спасти россиянку не удалось. Ей было 36 лет. Женщина не взяла с собой каких-либо документов, ее опознал друг.

35-летний белорус не скрылся с места ЧП и признал ответственность за происшествие. Другие подробности аварии лейтенант отказался раскрывать.

В тот же день три мотоциклиста попали в больницы в результате ДТП в Севастополе.