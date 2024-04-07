Происшествия 07 апреля 2024, 16:07 Россиянка погибла в Гагре после падения со скалы МЧС Абхазии: в Гагре погибла россиянка, сорвавшись со скалы на шоссе Unsplash

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Россиянка погибла в западной части Абхазии, сорвавшись с края скалистого участка автодороги. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службы МЧС республики.

«На 18-м километре шоссе Убыхов российская туристка сорвалась вниз со скалы», — сказал собеседник агентства.

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Падение произошло в Гагре, 40-летняя женщина сильно пострадала. Спасатели доставили ее в больницу, но там она скончалась. Россиянка упала с высоты 50-60 метров, но как она вообще оказалась за оградой дороги — непонятно.

«Будет проведено расследование, каким образом она оказалась за оградой шоссе», — добавили в МЧС.

Ранее туристка упала со скалы на Кавказе из-за тяжелого рюкзака. Девушка села на камень во время привала, но потеряла равновесие и упала. Туристка пролетела около 100 метров, получила ссадины и ушибы. Первую помощь ей оказали другие путешественники, вызвали спасателей.