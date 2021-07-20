Россиянка погибла на отдыхе в Турции

Российская туристка погибла на пешеходном переходе в районе курортного поселка Махмутлар в Турции. Женщину сбил молодой мотоциклист. После столкновения он еще несколько метров протащил ее по трассе.

По данным местной газеты Sabah, ЧП произошло недалеко от Алании. Туристка переходила дорогу по пешеходному переходу поздно вечером. По неизвестной причине мотоциклист сбил ее, а потом протащил по асфальту, потому что женщина упала прямо ему под колеса, сообщило РИА «Новости».

Пострадавшая скончалась. Мотоциклист также получил травмы. Сейчас он находится в больнице. После того как молодой человек поправится, его направят в полицию для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Накануне стало известно о гибели еще одной туристки из России. Жительнице Екатеринбурга было 59 лет. Ее сбила машина в Измире. Врачи не смогли спасти жизнь туристки. За рулем автомобиля оказался 29-летний водитель. По факту гибели россиянки начали расследование, сообщал портал E1.ru.