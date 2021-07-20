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    20 июля 2021, 13:50

    Россиянка погибла на отдыхе в Турции

    Ольга Назаркина

    Российская туристка погибла на пешеходном переходе в районе курортного поселка Махмутлар в Турции. Женщину сбил молодой мотоциклист. После столкновения он еще несколько метров протащил ее по трассе.

    Россиянка погибла на отдыхе в Турции

    По данным местной газеты Sabah, ЧП произошло недалеко от Алании. Туристка переходила дорогу по пешеходному переходу поздно вечером. По неизвестной причине мотоциклист сбил ее, а потом протащил по асфальту, потому что женщина упала прямо ему под колеса, сообщило РИА «Новости».

    Пострадавшая скончалась. Мотоциклист также получил травмы. Сейчас он находится в больнице. После того как молодой человек поправится, его направят в полицию для выяснения всех обстоятельств случившегося.

    Накануне стало известно о гибели еще одной туристки из России. Жительнице Екатеринбурга было 59 лет. Ее сбила машина в Измире. Врачи не смогли спасти жизнь туристки. За рулем автомобиля оказался 29-летний водитель. По факту гибели россиянки начали расследование, сообщал портал E1.ru.