05 февраля 2020, 02:12
Россиянка погибла из-за схода лавины на авто в Грузии
Одним из погибших пассажиров легкового автомобиля, упавшего в овраг из-за лавины в Грузии, оказалась гражданка России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
«В транспортном средстве, которое упало в результате схода лавины, находились три человека. В результате происшествия скончалась одна женщина — гражданка России. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями подняли из оврага двух человек, один из них — гражданин Грузии, у которого переломы, а второй — гражданин Армении», — рассказали с пресс-службе.
По данным ведомства, пострадавшие доставлены в безопасное место и их жизни опасность не угрожает.
Трагедия произошла около Степанцминда, ближайшего к границе города. До этого грузинская телекомпания «Рустави-2» сообщала, что за рулем машины был гражданин России, который находился на горнолыжном курорте Гудаури и возвращался домой.