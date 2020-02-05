Россиянка погибла из-за схода лавины на авто в Грузии

«В транспортном средстве, которое упало в результате схода лавины, находились три человека. В результате происшествия скончалась одна женщина — гражданка России. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями подняли из оврага двух человек, один из них — гражданин Грузии, у которого переломы, а второй — гражданин Армении», — рассказали с пресс-службе.

По данным ведомства, пострадавшие доставлены в безопасное место и их жизни опасность не угрожает.

Трагедия произошла около Степанцминда, ближайшего к границе города. До этого грузинская телекомпания «Рустави-2» сообщала, что за рулем машины был гражданин России, который находился на горнолыжном курорте Гудаури и возвращался домой.