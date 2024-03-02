02 марта 2024, 12:54
Россиянка подбросила новорожденного ребенка в соседний двор
Брошенного новорожденного ребенка нашли в астраханском селе
Мать двух детей из астраханского села Ватажное родила третьего ребенка и подкинула его во двор одного из домов. Завернутого в простыню и детскую спортивную куртку плачущего младенца обнаружил рано утром владелец дома. Мужчина вызвал на место сотрудников полиции. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщило издание «Блокнот. Астрахань».
Правоохранители доставили мальчика в областной перинатальный центр и занялись поиском матери. Личность женщины быстро установили. Ей оказалась 29-летняя местная мать-одиночка двух детей.
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Третьего ребенка она родила в хозяйственной пристройке дома и отнесла новорожденного к соседям.
Полиция и областная прокуратура начали проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
Сайт kp.ru со ссылкой на источники уточнил, что 29-летняя женщина с двумя детьми проживает в доме своей матери. Третьего внука бабушка не захотела и пригрозила дочери, что выгонит ее из дома, если она снова забеременеет.
Собеседники журналистов подчеркнули, что положение многодетная мать скрывала до последнего: не вставала на учет в больнице и носила широкую одежду.
В середине февраля родившая сына несовершеннолетняя жительница Воронежа избавилась от ребенка, выбросив его из окна четвертого этажа. Новорожденный скончался на месте от полученных травм. Против матери завели уголовное дело об убийстве.
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