Происшествия 15 сентября 2023, 14:32 Россиянка подала в суд на роддом из-за сломанной ноги новорожденного Мать из Новосибирска обвинила в переломе ноги сына уронивших его врачей роддома РИА «Новости»

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Молодая мать из Новосибирска подала в суд на местный роддом. По словам женщины, врачи во время родов повредили ногу ее первенца, и теперь у ребенка проблемы с конечностями. Подробности случившегося пострадавшая рассказала сайту «KП-Новосибирск».

По словам женщины, никаких проблем во время беременности она не наблюдала. Исследования также не выявили патологий у плода. Роды начались на 40-й неделе, и родные привезли ее в местную больницу.

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В ходе процесса выяснилось, что ребенок не может пройти через родовые пути. По словам женщины, врач начал кричать: если младенец родится мертвым, то виновата будет она.

«Вместе с медсестрами стала давить мне на живот и вытаскивать ребенка руками. И в какой-то момент так дернула, что я услышала, как мой ребенок упал на железный поднос, который стоял внизу», — рассказала собеседница.

По ее словам, после родов врачи заявили, что у новорожденного подозрение на перелом ключицы, но в другой клинике после обследования указали на перелом тазобедренной кости. Мальчику прописали реабилитацию, так как пережатый нерв не позволяет ему двигать рукой.

Представляющая интересы семьи адвокат Ирина Ерина заявила, что мать и отец пострадавшего ребенка подали гражданский иск в суд с требованием назначить независимую медицинскую экспертизу и компенсацию. По результатам обследования ребенка семья может обратиться в Следственный комитет. В самой больнице ситуацию с ребенком никак не прокомментировали.

Ранее главный врач роддома города Артемовска Свердловской области рассказал о смерти роженицы во время кесарева сечения. Он пояснил, что медики спасли ребенка, но реанимационные мероприятия матери не помогли.