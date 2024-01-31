Происшествия 31 января 2024, 01:05 Россиянка обвинила египтянина в попытке похищения своего пятилетнего сына РИА «Новости»

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Жительница Свердловской области обвинила гражданина Египта и его супругу-россиянку в попытке похищения своего пятилетнего сына прямо из дома родителей. Полиция отказала ей в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Египтянин Мохамед А. с супругой Ларисой Л. пытались украсть ребенка в поселке Прохладном летом 2023 года. Они проникли на территорию дома и стали уговаривать мальчика сесть к ним в машину, а когда он отказался, то начали тащить его силой.

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Супруга иностранца является свекровью матери мальчика.

«Ксению, которая выбежала на помощь сыну, стали избивать. На нее даже дважды наехали машиной», — рассказал близкий пострадавшей.

Все происходящее зафиксировала соседская камера видеонаблюдения. Мать ребенка получила множественные травмы средней тяжести.

Женщина обратилась в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела, так как силовики якобы не увидели состава преступления. В местном МВД ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю сообщила, что в Чите полиция разыскивает мать, которая самовольно забрала своего двухлетнего сына из больницы, куда его поместили органы опеки.