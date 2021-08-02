Россиянка насмерть придавила младенца во сне

Жительницу Южно-Сахалинска заподозрили в том, что во сне она насмерть придавила своего двухмесячного сына телом. Женщина уснула вместе с ребенком на диване. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«По версии следствия, подозреваемая, находясь в одном из домов на улице Долинская, уснула вместе с двухмесячным сыном на диване. Во сне женщина своим телом придавила младенца», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что ребенку не хватило кислорода. Против 26-летней жительницы областного центра завели уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователи собирают доказательства преступления и изучают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемую отправили под подписку о невыезде. Ранее женщину судили за похожее преступление. В начале июля в Джанкое футбольные ворота придавили 11-летнего мальчика. От полученной черепно-мозговой травмы он умер на месте.