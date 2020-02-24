Россиянка лишилась коньяка, но заявила о пропаже коня

Жительница Якутии вызвала полицию, заявив, что у нее украли «коня с сумкой». Оказалось, что она просто перепутала два слова и сказала о пропаже лошади вместо коньяка.

«Центральный округ. Ночью поступил вызов: украли коня с сумкой. Выехал ППС. Оказалось, заявительница вместо того, чтобы сказать „коньяк“, сказала „коня“», — сообщили в Twitter якутского МВД.

Несмотря на недоразумение, правоохранители начали проверку после исчезновения коньяка.

Правда, пользователи предположили, что ошиблась вовсе не женщина, а дежурный, который не то услышал. Возможно, стоит провести проверку и его.

Нашли ли сумку и коньяк, в сообщении не уточняется. Но кража наказывается в России уголовным преследованием, как это было, например, в 2015 году, когда жители Томской области украли коня с упряжью и санями, чтобы поехать на дискотеку. Похитителей нашли, а животное вернули владельцу.