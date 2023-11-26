Происшествия 26 ноября 2023, 18:42 Россиянка избивала и доводила до истерик маленькую дочь Молодую мать из Воронежа обвинили в истязании пятилетней дочери РИА «Новости»

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Жительницу Воронежа заподозрили в истязании пятилетней дочери. Мать избивала и доводила девочку до истерик. Об этом сообщил портал «Вести Воронеж».

По предварительным данным, 22-летняя девушка жила с дочерью в доме на Большой Стрелецкой улице в Ленинском районе. Около года мать систематически избивала пятилетнюю девочку, пугала и доводила до истерик. Следователи возбудили против горе-матери уголовное дело по статье «Истязание».

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