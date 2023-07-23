Происшествия 23 июля 2023, 17:16 Россиянка избила сына в прямом эфире после обвинения в краже Жительница Якутии в прямом эфире пригрозила отрезать пальцы сыну за попытку кражи Скриншот видео

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Воспитание путем избиения и угроз ребенка попали в стрим жительницы Якутии. Женщина не удержалась, когда сын взял что-то из ее сумки. Она обвинила мальчика в воровстве, схватила ножницы и пригрозила отрезать пальцы. Видео из записи прямого эфира опубликовал Telegram-канал «Криминальная Якутия».

На опубликованных кадрах женщина обнаружила сумке нехватку какого-то предмета и обвинила в этом своего старшего сына. Рядом присутствовали еще двое маленьких детей. Они стали свидетелями, как мать хватала их брата за одежду, бросала на пол, грозила отрезать пальцы ножницами и пыталась задушить. Увидев, что трансляция продолжила идти, россиянка быстро отключила стрим.

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Региональный главк СК сообщил, что прямой эфир с избиением ребенка вела жительница села Хатассы. В ведомстве заявили, что по факту жестокого обращения с несовершеннолетними начали проверку.

Детей у буйной матери забрали и поместили в реабилитационный центр. Сейчас с ними работают психологи. По итогам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

В январе органы опеки забрали детей у жительницы города Балаково в Саратовской области, которая устраивала трэш-стримы со своим сожителем в присутствии сына и дочери. Следователи заподозрили пару в противоправных действиях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.