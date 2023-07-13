Происшествия 13 июля 2023, 05:30 Россиянка избила 12-летнего сына в прямом эфире СК РФ по Тюменской области: россиянка избила 12-летнего сына в прямом эфире Freepik

Читать 360tv в

Против 32-летней жительницы Тюменской области возбудили уголовное дело за избиение 12-летнего сына в прямом эфире. Об этом изданию Lenta.ru сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Видеозапись со стрима подозреваемая опубликовала в соцсетях. На кадрах видно, что мать жестоко обращалась с ребенком, угрожала ему, использовала нецензурную брань и выгоняла мальчика из дома.

Реклама

Сотрудники правоохранительных органов задержали стримершу после случившегося и обвинили ее по статье «Истязание несовершеннолетнего». Подростка и его четырехлетнего брата поместили в социально-реабилитационный центр.

Ранее стало известно об изнасиловании 13-летней девочки в прямом эфире. Подозреваемым в преступлении оказался 22-летний житель Омска, который транслировал процесс в интернете. По предварительной информации, злоумышленник напоил ребенка до потери сознания. Мужчина воспользовался состоянием подростка и изнасиловал.