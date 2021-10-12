Россиянка едва не умерла после укола витамина

Жительница Тюмени сделала себе укол витамина и едва не погибла. Через несколько секунд после инъекции у 47-летней женщины развился анафилактический шок.

По словам сотрудников скорой, которые смогли спасти пациентку, сначала у нее стала кружиться голова и потемнело в глазах, потом наступило ощущение жара и одышки. Вскоре женщина потеряла сознание, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной скорой помощи.

Врачей вызвали муж и сын женщины. В течение десяти минут медики были на месте. Пациентка уже находилась в крайне опасном для жизни состоянии.

Ей провели противошоковую терапию и поставили капельницу. Наготове специалисты держали реанимационный набор и дефибриллятор. Когда состояние пострадавшей стабилизировалось, ее госпитализировали.

Медики обратили внимание, что при анафилактическом шоке важно быстро предпринять несколько простых действий. Во-первых, нужно исключить контакт человека с аллергеном и дать ему противоаллергический препарат, который должен быть в домашней аптечке. В экстренных случаях нужно сделать непрямой массаж сердца.

По данным kp.ru, женщина, которая едва не погибла из-за аллергической реакции, сама работает медиком. Уже через 15 минут после того, как бригада скорой привела ее в чувства, ее состояние значительно улучшилось.