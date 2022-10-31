Россиянка бросила новорожденную двойню на улице в картонной коробке | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 19:15 Россиянка бросила новорожденную двойню на улице в картонной коробке Полиция Мордовии разыскивает мать двух младенцев, оставленных на улице в картонной коробке МВД по Республике Мордовия / Пресс-служба МВД

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Полицейские уже третий день разыскивают мать новорожденных девочек, оставленных в коробке на улице в Краснослободске. Об этом сообщили на сайте регионального МВД.

В пресс-службе ведомства рассказали, что сообщение о найденных младенцах поступило в дежурную часть утром 29 октября. Местный житель нашел около своего частного дома коробку из-под подгузников, в которой лежали две новорожденные девочки, завернутые в пеленки.

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Медики заявили, что дети были рождены в течение прошедших суток. Как сообщили RT в МВД, сейчас девочки находятся в перинатальном центре в Саранске с переохлаждением.

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Правоохранители также добавили, что мать, вероятнее всего, не состояла на учёте у врачей во время беременности.

«По нашему району вообще нет сведений о беременных двойней», — сказали в полиции.

В соседних районах также нет информации о пропавших или сбежавших матерях двойняшек, добавили в МВД. Полицейские не исключают, что женщина была не Краснослободска.

Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности».