ФСБ предъявила предостережение россиянину за донаты ВСУ

Россиянин, делавший переводы на счет украинского фонда «Вернись живым», получил предостережение от ФСБ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ по Москве и Московской области, мужчина собирался совершить преступление по статье о госизмене. Сотрудники установили, что во время спецоперации он совершил денежные переводы на банковский счет фонда «Вернись живым», зарегистрированного на Украине.

Этот фонд работает с 2014 года и оказывает помощь ВСУ, закупая электронные средства ведения наблюдения, беспилотники, средства связи, финансирует обучение военных.

С учетом того, что мужчина оказывал финансовую помощь иностранной организации, работа которой направлена против безопасности РФ, его деятельность создала условия для преступления по статье о госизмене, пояснили в ФСБ. В связи с этим ему объявили официальное предостережение.