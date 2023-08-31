31 августа 2023, 22:49
Россиянину вырвали глаз во время драки на вечеринке
Жителю Екатеринбурга вырвали глаз во время драки на вечеринке
Вечеринка в многоэтажке Екатеринбурга закончилось массовым избиением одного из участников встречи, которое привело к увечью. Как рассказали изданию E1.Ru жители дома, трое парней напали на одного. Жертве вырвали глаз и выбросили с балкона.
Жильцы подчеркнули, что после драки лестницу и весь подъезд залило кровью.
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«Трое парней били одного головой об дверь, там это железо прямо выгнуто. Ему вырвали глаз и выкинули его с балкона на тротуар. То есть там люди ходят — и глаз лежит», — рассказала одна из свидетельниц экзекуции.
Соседи вызвали на место полицию. Пока правоохранители подъезжали, они помогли находящимся в квартире молодым девушкам выбраться из квартиры через окно на общий балкон. Одна из эвакуированных рассказала, что молодые люди озверели после употребления наркотиков.
В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу рассказали, что заявление от жителей дома зарегистрировали, но пострадавшие в полицию или медицинское учреждение не обращались. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и личности участников драки.
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