Россиянину вместо заработка грозит 600 лет тюрьмы в Греции

По словам Ксении Гиреевой, сестры Маленкова, необходимость оплачивать учебу сына и планы на ремонт в частном доме подтолкнули мужчину поехать на заработки за рубеж.

Друг, с которым Маленков ходил в море, порекомендовал ему работодателя в Турции. В итоге мужчина со своим напарником Романом Беленко, польстившись на зарплату 200 тысяч в месяц, прошли обучение управления яхтой и собрались выйти в рейс из Турции в Италию с туристами на борту.

Перед рейсом мужчины заподозрили неладное.

«Перед тем, как уйти в рейс, он уже понял, чем это все запахло. Вероятно, там были угрозы, потому что нам стало известно, что с судна, которое задержали, сбежал турок», — рассказала Ксения Гиреева.

Судно попало в шторм в ночь с 1 на 2 ноября, и его задержали пограничники в греческих водах. Проверка показала, что вместо туристов на борту переправлялись 40 нелегалов. В соответствии с греческим законодательством, за каждого нелегала дается 15 лет заключения.

7 ноября состоялось предварительное слушание по делу. В отношении задержанных составили протокол, в соответствии с которым они должны доказать свою невиновность в течение 10 дней.

Родственницы Маленкова поддерживают связь с турецким работодателем. Однако подозревают, что он просто тянет время, «чтобы посадили мальчишек и не выяснилось, кто на самом деле этим всем занимается». Женщины не знают названия фирмы, и трудовой договор не заключался.

«Они когда полетели в Турцию, им сказали, сейчас пройдете обучение, вас трудоустроят и все оттягивали время, потом сказали — после рейса, потому что туристы набраны, надо переправлять их. Доверились, потому что это был знакомый хороший, друг», — рассказала Гиреева.

По словам женщины, в МИД и приемной президента РФ обращение пообещали рассмотреть в течение трех дней.