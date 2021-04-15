Россиянина заподозрили в краже 240 тысяч рублей со счета бабушки

Уголовное дело завели на жителя поселка Мокшан Пензенской области из-за кражи. Несовершеннолетний обворовал собственную бабушку, считает следствие. Об этом сообщила «Пенза-пресс».

Подросток решил присвоить себе деньги с карты родственницы в конце января. Тогда он установил себе на телефон приложение мобильный банк и осуществлял переводы себе на карту. Совокупно он украл более 240 тысяч рублей, которые растратил на свои нужды.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела.