Россиянина задержали в Турции за пьяный дебош

Сначала мужчина поколотил свою супругу. После этого он хотел напасть с кулаками на других пассажиров, которые пытались разнять пару. В итоге на помощь пришли стюарды.

Экипаж передал информацию в полицию. После приземления в Турции россиянина задержали в отделении аэропорта, написал Daily Storm.

Ранее пьяный пассажир устроил пьяный дебош в самолете в Екатеринбурге. Он весь полет громко ругался матом и угрожал пассажирам.