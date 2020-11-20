20 ноября 2020, 12:06
Россиянина задержали в Турции за пьяный дебош
Россиянин напился и избил жену на борту самолета Санкт-Петербург — Анталья. Дебошира уже задержали в Турции, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей аэропорта Антальи.
Сначала мужчина поколотил свою супругу. После этого он хотел напасть с кулаками на других пассажиров, которые пытались разнять пару. В итоге на помощь пришли стюарды.
Экипаж передал информацию в полицию. После приземления в Турции россиянина задержали в отделении аэропорта, написал Daily Storm.
Ранее пьяный пассажир устроил пьяный дебош в самолете в Екатеринбурге. Он весь полет громко ругался матом и угрожал пассажирам.