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    20 ноября 2020, 12:06

    Россиянина задержали в Турции за пьяный дебош

    Алена Макаренко

    Россиянин напился и избил жену на борту самолета Санкт-Петербург — Анталья. Дебошира уже задержали в Турции, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей аэропорта Антальи.
    Россиянина задержали в Турции за пьяный дебош

    Сначала мужчина поколотил свою супругу. После этого он хотел напасть с кулаками на других пассажиров, которые пытались разнять пару. В итоге на помощь пришли стюарды.

    Экипаж передал информацию в полицию. После приземления в Турции россиянина задержали в отделении аэропорта, написал Daily Storm.

    Ранее пьяный пассажир устроил пьяный дебош в самолете в Екатеринбурге. Он весь полет громко ругался матом и угрожал пассажирам.