Россиянина задержали со спиленными сайгачьими рогами в Казахстане

В пункте пропуска «Аксай» на границе с Оренбургской областью обнаружили 128 свежеспиленных рогов сайгаков в багажнике автомобиля Renault, водителем которого был гражданин России. Их общий вес составил почти 30 килограммов. Контрабандист направлялся в Россию.

Предварительно стоимость рогов составляет 242 миллиона 400 тысяч тенге (примерно 40 миллионов рублей).

Задержанный мужчина нарушил статью уголовного кодекса Казахстана «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Сайгаки занесены в «Красную книгу», а охота на них запрещена в Казахстане.