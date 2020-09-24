Россиянина спасли спустя 23 года рабства у польского фермера

Уточняется, что мужчина приехал в Польшу в 1989 году как гражданский специалист в одну из воинских частей армии СССР. Она была расположена под Болеславцем. В 90-е годы советские войска начали выводить из республики. Россиянин принял решение остаться в Польше.

Он устроился работать у фермера в Любине. У него отняли документы, деньги за работу не платили. Мужчине давали только пищу и кров. Как отметил сам пленник, он трудился без выходных на протяжении всего периода. Иногда хозяин избивал рабочего, пишет РИА ФАН.

«Я понятия не имел, куда мне отсюда выбраться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться», — поделился воспоминаниями Ерофеев.

Мужчине помогла одна женщина, которая забрала его в семью. Россиянину дали нормальную работу, а также наняли адвоката.