Происшествия 19 марта 2023, 17:43 Россиянина отправили в тюрьму на Сейшелах после гибели полугодовалого сына Суд Сейшельских островов приговорил россиянина к 2,5 года тюрьмы после смерти сына Unsplash

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Суд Сейшельских островов приговорил россиянина к двум с половиной годам тюрьмы. Мужчина оставил малолетнего сына в машине, из-за чего ребенок скончался от гипертермии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства России на Сейшелах.

В диппредставительстве подтвердили произошедшее с семьей из России. Родители с полугодовалым сыном приехали на острова отдыхать.

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На Сейшелах супруги с маленьким ребенком планировали провести две недели. В один из дней они оставили мальчика в машине. Транспорт стоял на солнцепеке.

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Организм младенца перегрелся, у него начался отек головного мозга. Ребенок умер.

В суде признали, что смерть мальчика носила насильственный характер.

В Сочи отправили под арест блогера Максима Лютого по подозрению в истязании новорожденного сына.

Мальчик скончался через месяц после домашних родов по дороге в больницу. По данным следователей, отец забирал ребенка у матери и лишал пищи.