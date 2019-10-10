Россиянина-экстремиста задержали в Крыму. Он хотел взорвать административное здание

ФСБ России сообщила о задержании на территории Крыма россиянина, который был членом украинских экстремистских организаций. Мужчина собирался устроить взрыв в одном из административных зданий полуострова.

«ФСБ в городе Саки задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Республики Крым», — сообщили «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ.

В гараже этого человека силовики нашли самодельное взрывное устройство, готовое к применению. Также там были все инструменты и компоненты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью.

Имя и фамилия задержанного не уточняются. В его отношении СУ УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело. Он предстанет перед судом по статьям УК РФ «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление оружия».