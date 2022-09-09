Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене | 360°

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09 сентября 2022, 19:03

Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене

Происшествия

09 сентября 2022, 19:03

Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы сообщил об аресте россиянина по делу о госизмене

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Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал подозреваемого в государственной измене россиянина Михаила Баранова. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

«В отношении Баранова Михаила Владимировича судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 ноября 2022 года», — рассказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

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По версии следствия, мужчина попытался выдать сведения, составляющие гостайну, иностранному государству. Материалы дела содержат гриф «секретно», поэтому подробностями в пресс-службе не поделились.

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Суд санкционировал арест мужчины по ходатайству следствия. Санкция по статье «Государственная измена» (275 УК РФ) — до 20 лет лишения свободы.

Ранее студента военной кафедры петербургского вуза поймали на попытке установить контакт с украинскими спецслужбами. Парень имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. На этот раз он отделался официальным предостережением.

Уголовное дело

Суд

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