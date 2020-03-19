Россиянин заявил, что бывший следователь держал его в рабстве семь лет

По словам мужчины, пара взяла его к себе на свиноферму после того, как он вышел из колонии. У него не было ни жилья, ни работы.

«Они воспользовались тем, что я был в безвыходной ситуации», — считает Болотов.

По его словам, у него забрали паспорт, и он был вынужден работать за еду, поэтому не имел возможности никуда уйти.

«Кроме того, постоянно обещали, что помогут получить какое-нибудь жилье», — рассказал мужчина.

Получать зарплату Болотов стал после того, как ферму продали другому владельцу. Сейчас он готовит иск в суд.