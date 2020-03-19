19 марта 2020, 17:36
Россиянин заявил, что бывший следователь держал его в рабстве семь лет
Житель города Тавда на Урале Владимир Болотов рассказал, что бывший следователь Татьяна Хританько и ее муж держали его в рабстве семь лет. Он заявил об этом в прокуратуру. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По словам мужчины, пара взяла его к себе на свиноферму после того, как он вышел из колонии. У него не было ни жилья, ни работы.
«Они воспользовались тем, что я был в безвыходной ситуации», — считает Болотов.
По его словам, у него забрали паспорт, и он был вынужден работать за еду, поэтому не имел возможности никуда уйти.
«Кроме того, постоянно обещали, что помогут получить какое-нибудь жилье», — рассказал мужчина.
Получать зарплату Болотов стал после того, как ферму продали другому владельцу. Сейчас он готовит иск в суд.