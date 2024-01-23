Происшествия 23 января 2024, 11:37 Россиянин забил до смерти мужчину в Приморье Прокуратура: в Приморье мужчина забил битой до смерти местного жителя РИА «Новости»

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В городе Арсеньеве мужчина забил до смерти местного жителя, предположительно, из-за ревности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В Сети разлетелось видео, на котором запечатлен момент потасовки. Судя по кадрам, сначала местный житель начал бить по чужой машине предметом, похожим на арматуру. Затем в его сторону пошел мужчина с битой. Он напал на местного жителя и начал бить. От ударов пострадавший упал на землю.

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По данным ведомства, 23 января в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что во дворе многоквартирного дома на улице Садовой в городе Арсеньеве неизвестный избил мужчину.

По предварительным данным, драка возникла на почве ревности. Мужчина 1968 года рождения несколько раз ударил битой оппонента по голове.

Пострадавшего госпитализировали. Но в городской больнице тот скончался от полученных травм. Нападавшего уже задержали. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.

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