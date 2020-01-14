14 января 2020, 15:54
Россиянин выпал с четвертого этажа в Таиланде
Отдыхающий на таиландском Пхукете россиянин выпал с четвертого этажа отеля. Сейчас пострадавший находится в коме. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Phuket News.
По информации местной прессы, медики диагностировали 23-летнему туристу перелом. Через некоторое время после падения с балкона потерпевший впал в кому. В настоящее время его состояние оценивают как стабильное.
Сотрудники полиции обнаружили в номере потерпевшего бутылку из-под алкоголя и неизвестное вещество. Предполагается, что это наркотик. Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.