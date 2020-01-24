Россиянин ворвался в горящий дом и спас ребенка

Житель Ульяновска Фарид Мефтахов совершил настоящий геройский поступок. Он вынес трехлетнего мальчика из горящего дома и спас ему жизнь. Молодого человека наградили, поблагодарив за храбрость.

Утром 2 января Фарид услышал крики соседки. Женщина звала на помощь и говорила, что полыхает соседний дом. Молодой человек не растерялся и побежал в здание. Он зашел в открытую дверь, увидел задымленные комнаты, а затем услышал хрип ребенка.

«Обмотав лицо мокрым полотенцем, Фарид ползком пробрался на кухню. Маленький мальчик лежал под столом. Молодой человек, не теряя ни минуты, аккуратно поднял ребенка и вынес на свежий воздух», — рассказали в ГУ МЧС по Ульяновской области.

К тому времени к дому приехали пожарные, которые начали тушить огонь. В результате выгорела внутренняя отделка дома, а площадь пожара составила 50 квадратных метров. Во время возгорания вместе с ребенком была его 28-летняя мать. Девушка погибла. Выяснилось, что у нее был еще один ребенок, но его в тот день не было дома.

Позже Фарид получил благодарственное письмо главы города Ульяновска Сергея Панчина.

«Поступок 26-летнего ульяновца заслуживает уважения! Он выполнил свой гражданский долг. Мы гордимся такими земляками», — отметили в МЧС.