Россиянин утонул при попытке сбежать от похитителей

Житель одного из сел в Алтайском крае утонул, когда убегал от похитителей. Он подбежал к реке, оступился и упал в воду. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в одном из сел Павловского района 40-летний местный житель повздорил и подрался с молодым мужчиной. Тот попросил своего знакомого помочь засунуть обидчика в багажник и вывез его из села. Похищенный на ходу выбрался из машины и побежал к реке. На берегу он оступился, упал в воду и утонул.

Следователи завели уголовное дело против двух приятелей по подозрению в преступлении по статье УК РФ «Похищение человека». Специалисты ведомства сейчас изучают обстоятельства произошедшего.

Несколько дней назад 10-летний мальчик утонул в Большом Симагинском озере в Ленинградской области на глазах у родителей. Его тело искали несколько часов.