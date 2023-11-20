Происшествия 20 ноября 2023, 20:25 Россиянин устроил дискотеку во время перелета из Москвы в Барнаул Shot: пассажир «Победы» пронес bluetooth-колонку в самолет из Москвы в Барнаул РИА «Новости»

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Пассажир авиакомпании «Победа» устроил дискотеку на борту самолета во время перелета из Москвы в Барнаул. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчина пронес колонку мимо калибратора и сначала включил громкую музыку в автобусе по пути к трапу, а затем — на борту самолета.

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Пассажиры попросили его приглушить громкость треков на время полета, однако он все равно включил колонку уже после приземления.

В августе бывший чиновник из Севастополя Иван Чихарев устроил бунт во время перелета из Москвы во Владивосток. Ему досталось среднее место, которое он посчитал неудобным. В итоге Чихарев нагрубил бортпроводникам, отказался пристегивать ремни безопасности и дергал соседей, по прилете во Владивосток на него составили административный протокол.

Ранее стало известно, что авиакомпании ужесточат наказание за дебош на борту.