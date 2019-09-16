Россиянин умер в Турции из-за полученных во время парасейлинга травм

На прошлой неделе двоих россиян в Анталье из-за сильного порыва ветра отбросило на пальмы на берегу во время парасейлинга. Канат, соединяющий парашют и катер, оборвался.

Это были юноша и его мать. Их доставили в госпиталь. Женщину вскоре выписали, а парень из-за травм скончался.

Турецкая полиция арестовала владельца и сотрудника компании, которая занималась организацией занятий по парасейлингу после ЧП.

Ранее в интервью РИА «Новости» посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что с начала туристического сезона в 2019 году, на курортах Турции погибли 88 россиян.

Дипломат связал эти цифры с возросшим туристическим потоком. Согласно его данным, в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов граждан России, а в 2019 году, по предварительным подсчетам, еще больше.