Россиянин умер в 21 год после удаления аппендицита

21-летний житель Магнитогорска умер в больнице после удаления аппендицита. Следователи начали проверку.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Челябинской области, сотрудники ведомства изучат все обстоятельства инцидента: проведут судебно-медицинское исследование и другие необходимые экспертизы. Также проверят и больницу, где парень умер. Специалисты внимательно изучат соответствие лечебных услуг, которые оказывают людям в этом учреждении, с нормативными требованиями и стандартами. Более подробной информации о случившемся пока нет.

Раньше при воспалении аппендикса хирурги проводили полостную операцию. Теперь аппендицит удаляют при помощи лапароскопии. Этот метод считается щадящим. Пациента выписывают из больницы уже на 2-3 день после такой операции, а к полноценной жизни человек возвращается уже на 10-й день после вмешательства.