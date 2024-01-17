Происшествия 17 января 2024, 12:58 Россиянин умер при попытке откопать застрявшую в снегу машину Житель Екатеринбурга умер на парковке во время откапывания машины от снега РИА «Новости»

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Откапывание забуксовавшей в снегу машины закончилось летальным исходом для жителя Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщило Ura.ru.

Собеседник журналистов уточнил, что все произошло на парковке на улице Белинского. По его словам, автомобиль застрял в сугробе и не мог выехать. Водитель достал лопату и начал откапывать свое транспортное средство.

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«Перенервничал, и сердце не выдержало. Так и умер перед бампером машины. Когда приехала скорая, он лежал перед своим Chevrolet, лопата валялась рядом», — заявил источник

Он добавил, что проходившие мимо люди пытались помочь водителю. Один из прохожих делал непрямой массаж сердца до приезда скорой. Но когда врачи появились, они констатировали смерть водителя. Погибшему было 63 года.