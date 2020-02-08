08 февраля 2020, 16:40
Россиянин украл костюм панды за 120 тысяч рублей, чтобы купить выпивки
Мужчина из Нижнего Новгорода устроился на работу, где для привлечения клиентов ему нужно было ходить в ростовом костюме панды. После работы он забрал костюм с собой. Об этом сообщило агентство «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Работодатель обратилась в полицию. По ее словам, сумма ущерба составила 120 тысяч.
Злоумышленника задержали. Им оказался уже судимый 29-летний молодой человек. Преступник рассказал, что продал костюм за пять тысяч рублей и купил выпивки. Теперь его могут посадить на срок до пяти лет.
Ранее мужчина из Новосибирска напал на магазин с игрушечным пистолетом. Украл он пачку пельменей и два флакона женских духов. Когда полицейские его задержали, он успел съесть половину пельменей и выпить одни духи. Также он рассказал, что свое «оружие» выкинул по дороге домой.