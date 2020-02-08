Россиянин украл костюм панды за 120 тысяч рублей, чтобы купить выпивки

Работодатель обратилась в полицию. По ее словам, сумма ущерба составила 120 тысяч.

Злоумышленника задержали. Им оказался уже судимый 29-летний молодой человек. Преступник рассказал, что продал костюм за пять тысяч рублей и купил выпивки. Теперь его могут посадить на срок до пяти лет.

Ранее мужчина из Новосибирска напал на магазин с игрушечным пистолетом. Украл он пачку пельменей и два флакона женских духов. Когда полицейские его задержали, он успел съесть половину пельменей и выпить одни духи. Также он рассказал, что свое «оружие» выкинул по дороге домой.