Россиянин ударил жену ножом за отказ принять цветы и подарок

Обиженный муж ударил жену ножом в живот за отказ принять розы и золотое кольцо. Нападение произошло в башкирском городе Белорецк.

«В полицию Белорецкого района поступило сообщение о том, что на улице Карла Маркса 43-летней женщине нанесли ножевое ранение. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа», — сообщила пресс-служба регионального МВД.

Жительница Белорецка заподозрила мужа в измене и выгнала его из дома. Тот решил помириться, купил золотое кольцо и букет роз и отправился к супруге. Однако женщина не оценила широкий жест мужчины, применила в споре скалку и не пустила его на порог. Тогда муж снова отправился в магазин, но на этот раз за ножом. С новой покупкой он вернулся домой и ударил супругу в живот.

Женщину госпитализировали, ее муж уже признался в содеянном, его задержали. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В конце сентября пьяный мужчина напал с ножом на девочку-подростка в Ростове-на-Дону. Ребенок смог оказать сопротивление нападавшему и убежать.