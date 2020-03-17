17 марта 2020, 15:04
Россиянин ударил топором знакомого
Житель Архангельской области обвиняется в покушении на убийство. По данным регионального Следственного комитета, он ударил знакомого топором. Об этом сообщило ИА Nation News.
По предварительным данным, 58-летний мужчина ударил знакомого топором в лоб. Пострадавшему удалось вырваться, сейчас он госпитализирован.
Подозреваемый признался в совершенном преступлении и объяснил, что его знакомый проник в его дом, пока тот находился в тюрьме. Ударив его топором, он хотел отомстить.