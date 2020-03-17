Россиянин ударил топором знакомого

По предварительным данным, 58-летний мужчина ударил знакомого топором в лоб. Пострадавшему удалось вырваться, сейчас он госпитализирован.

Подозреваемый признался в совершенном преступлении и объяснил, что его знакомый проник в его дом, пока тот находился в тюрьме. Ударив его топором, он хотел отомстить.