    17 марта 2020, 15:04

    Россиянин ударил топором знакомого

    Дарья Морозова

    Житель Архангельской области обвиняется в покушении на убийство. По данным регионального Следственного комитета, он ударил знакомого топором. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По предварительным данным, 58-летний мужчина ударил знакомого топором в лоб. Пострадавшему удалось вырваться, сейчас он госпитализирован.

    Подозреваемый признался в совершенном преступлении и объяснил, что его знакомый проник в его дом, пока тот находился в тюрьме. Ударив его топором, он хотел отомстить.