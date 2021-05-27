Россиянин ударил ножом мигранта в хостеле Петербурга

Житель Красноярского края во время распития алкоголя ударил ножом мигранта в хостеле Санкт-Петербурга, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленобласти.

На место происшествия приехала полиция и выяснила, что 30-летний мужчина был в гостях у 26-летнего знакомого, который жил в хостеле. У молодых людей произошла перепалка. В итоге подозреваемый взял нож и несколько раз ударил знакомого в грудь.

Пострадавшего отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Гражданина РФ задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.