Россиянин убил сожительницу за храп во сне

Житель Гвардейского района Калининградской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы. Он лишил женщину жизни из-за храпа.

Следствие считает, что в ноябре 2020 года 44-летний обвиняемый во время ссоры сначала избил, а потом задушил простыней 38-летнюю сожительницу. После этого он лег спать, оставив тело на полу. Как полагает следствие, утром мужчина попытался скрыть следы: замыл кровь, сжег простынь, избавился от мобильного телефона. Затем он перенес тело женщины в сарай, чтобы вечером вывезти его в лодке и утопить в реке. Избавиться от тела обвиняемый не успел, поскольку его приметили соседи и сообщили в полицию. Об этом рассказала СМИ старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Вину в совершении преступления мужчина признал полностью. Он рассказал следствию, что ссора с женщиной произошла из-за того, что она храпела во сне. Когда он попытался ее разбудить, она его нецензурно отчитала, добавила Гацко.

Также она сказала, что во время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. В связи с уголовным делом допрошены свидетели, получены заключения судебных экспертиз: медицинской, биологической, комплексной психолого-психиатрической.

В поселке Кудьма в Нижегородской области были найдены тела пятилетнего мальчика, его матери, дедушки и бабушки. Следователи считают, что семью Малаховых убил рабочий из-за денег. После совершенного преступления он вместе с сообщниками пытался скрыться на автомобиле.