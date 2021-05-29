Россиянин спас двух детей из горящей квартиры

Житель города Советска Калининградской области Александр Степанов спас двух детей из горящей квартиры. Он помог им выбраться из окна и координировал действия пожарных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по региону.

В ведомстве рассказали, что вечером 28 мая в двухкомнатной квартире на первом этаже в многоквартирном доме на улице Жуковского в Советске начался пожар.

«На месте происшествия оказался 25-летний житель Советска, который помог выбраться из горящей квартиры двоим несовершеннолетним — 15 и четырех лет», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Как рассказал Степанов, он проходил мимо дома, где случилось ЧП, по пути на автовокзал. Соседи сообщили ему, что в горящей квартире могут находиться трое детей. Он залез туда через окно и нашел в дыму брата и сестру. Потом выяснилось, что матери с третьим ребенком дома не было.

«Сотрудники ДПС приехали, когда я уже выводил девочку, помогли ей спуститься с окна. Один из сотрудников полез помогать мне искать третьего ребенка. В результате не нашли», — поделился подробностями Степанов. Мужчина добавил, что выбил дверь и впустил в квартиру спасателей, которые потушили огонь. Героем Степанов себя не считает. Свой поступок он расценил как выполнение гражданского долга.