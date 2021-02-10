Россиянин сообщил о подмене мертвых детей на кукол. Власти нашли в его истории несоответствия

Житель Дагестана во время похорон умерших новорожденных детей обнаружил, что вместо младенцев в саваны завернуты куклы. Видео с моментом находки появилась в Сети.

На опубликованных кадрах видно, что на белом саване лежат две куклы. У одной оторваны ноги и голова чуть держится.

Отец рассказал, что дети родились в перинатальном центре Ставрополя. Когда он привез их в Дагестан на похороны, то при разрезании савана он увидел, что там лежат куклы, а не младенцы.

«Значит мои дети живы получается? Я же их оплакивал. Собирайте это все, поехали», — призвал он пришедших на похороны.

В пресс-службе МВД Дагестана «360» подтвердили, информацию о подмене младенцев на кукол.

В ведомстве пояснили, что с заявлением о похищении детей в полицию обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что 3 февраля в ставропольском перинатальном центре родила близнецов. По ее словам, врачи ей сообщили, что дети неделю находились в тяжелом состоянии после чего скончались. Женщине и ее мужу выдали тела, завернутые в ткань, чтобы они похоронили их в Дагестане.

На кладбище во время ритуала выяснилось, что в саваны завернули кукол.

На место выехали следователи для опроса свидетелей и потерпевших. По данному факту собираются материалы после чего правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что посмотрел это видео и получил обращение от правоохранительных органов Дагестана по этому поводу. В присланных документах были написаны данные роженицы.

После проверки баз перинатального центра выяснилось, что такая женщина к врачам не поступала.

«В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжелыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно. А двойных, насколько мне известно — никогда», — написал губернатор.

Также он отметил, что в случае смерти младенца тело передают не родственниками, а патологоанатомической службе, которая проводит соотсвтетсующее исследование. Сама ситуация остается непонятной. Владимир Владимиров пообещал, что разберется в ситуации.