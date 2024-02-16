Происшествия 16 февраля 2024, 00:16 Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта Житель Сургута записал видео из падающего с 16-го этажа лифта Freepik

Читать 360tv в

Житель Сургута записал на видео падение лифта с 16-го этажа, причем в этот момент он находился внутри кабины. Об этом сообщило издание Ura.ru.

На кадрах было видно только панель с кнопками этажей, зато слышны звуки, издаваемые сломанной кабиной и эмоциональный возглас мужчины. Ему повезло — падающая конструкция остановилась благодаря предохранителям лифта, чей и скрип и был слышен на видео.

Реклама

По словам жителя дома, которые предпочел сохранить анонимность, о том, что лифт сорвался, он узнал утром, когда поехал на работу.

«Внутри был мужчина. Он не пострадал. Сейчас был на обеде, лифт все еще не работает, но слышно, что в шахте кто-то что-то делает», — рассказал он.

Пострадавший мужчина позже признался в соцсетях, что во время полета с 16-го этажа у него вся жизнь пронеслась перед глазами.

В начале года кабина лифта с пятью пассажирами сорвалась вниз в одном из жилых домов на Революционной улице в Уфе. В результате ЧП никто не пострадал,