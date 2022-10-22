Россиянин скончался в Турции после ранения во время драки | 360°

Происшествия 22 октября 2022, 21:54 Россиянин скончался в Турции после ранения во время драки Гражданин России скончался в турецкой Аланье после ранения во время драки Pixabay

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Россиянин, получивший ножевое ранение в результате драки на курорте в турецкой Аланье, умер. Газета Yeni Alanya сообщила, что по факту происшествия полиция задержала шесть человек.

Конфликт произошел между гражданином России Баширом А. и 19-летним молодым человеком. Через некоторое время спор перерос в драку, после чего юноша ранил россиянина ножом в область спины. Пострадавшего срочно госпитализировали, его состояние оценивалось как тяжелое.

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Полиция задержала подозреваемого и еще пять человек. По данным турецких СМИ, врачам не удалось спасти жизнь россиянина, он скончался.

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В октябре произошел еще один инцидент с россиянином. Мужчина во время отдыха в Мугле разбился на параплане. По данным местной жандармерии и спасателей, его параплан упал почти сразу после взлета.