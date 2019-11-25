Россиянин скончался на отдыхе в Таиланде

«64-летний россиянин, который только что прибыл в Джомтьен на праздник, сегодня днем найден мертвым после того, как упал в ванной комнате в своем арендованном доме», — сообщило местное издание.

Умершего туриста зовут Сергей Борисов. Он путешествовал с друзьями, которые находились на балконе, пока принимал душ. Сильный шум в ванной привлек внимание компании, и они вызвали спасателей и полицию.

К приезду местных спасателей Борисов уже был мертв. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Сообщается, что мужчина принимал препараты от сердечно-сосудистых заболеваний.

Друзья умершего рассказали, что он очень любил Паттайю и часто там бывал.