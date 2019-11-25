Россиянин скончался на отдыхе в Таиланде
На курорте Паттайя в Таиланде при падении в ванной умер российский турист. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на Pattaya news.
«64-летний россиянин, который только что прибыл в Джомтьен на праздник, сегодня днем найден мертвым после того, как упал в ванной комнате в своем арендованном доме», — сообщило местное издание.
Умершего туриста зовут Сергей Борисов. Он путешествовал с друзьями, которые находились на балконе, пока принимал душ. Сильный шум в ванной привлек внимание компании, и они вызвали спасателей и полицию.
К приезду местных спасателей Борисов уже был мертв. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Сообщается, что мужчина принимал препараты от сердечно-сосудистых заболеваний.
Друзья умершего рассказали, что он очень любил Паттайю и часто там бывал.