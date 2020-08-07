Россиянин с гитарой отправился к Черному морю в вагоне с углем

Житель России отправился из Волгоградской области к побережью Черного моря в вагоне с углем. Но до пункта назначения ему доехать не удалось, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Сотрудники транспортной полиции задержали 31-летнего гражданина в городе Морозовск в Ростовской области. Представители правопорядка рассказали, что он имел при себе только паспорт и гитару. Мужчину заметили, когда грузовой поезд проходил через пункт осмотра, пишет сайт myrussialife.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит наказание в виде штрафа за нарушение правил на железнодорожном транспорте.